Кошачий рогалик Mewgenics получил перевод на русский язык — как его включить

13 августа создатели Mewgenics объявили о выходе бета-версии русской локализации. Разработчики начали тестировать полноценный перевод на русский язык спустя полгода после начала работы. Изначально его должны были выпустить ещё в июне, однако команда локализаторов потратила дополнительное время на поиски подходящих шрифтов и адаптацию имён котиков.

Сперва русская локализация пробудет некоторое время в бете — авторы хотят удостовериться, что игра отлично работает на разных языках. Чтобы включить русский перевод в Mewgenics, необходимо:

Выбрать Mewgenics в библиотеке Steam. Нажать правой кнопкой мыши по названию игры и выбрать «Свойства». Перейти во вкладку «Версии и бета-версии» и выбрать beta от 12 августа.

Mewgenics — тактический рогалик от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy и Тайлера Глайеля, автора The End Is Nigh. В нём игрокам необходимо собирать команду котиков и отправлять их на опасные битвы. Игра вышла в феврале 2026 года на ПК в Steam и стала одной из самых оценённых игр года, а её продажи превысили миллион копий за неделю.