«Новые кадры не появляются». Dyrachyo — о проблемах Dota 2 и ситуации с Tailung

Бывший игрок Gaimin Gladiators и Tundra Esports Антон dyrachyo Шкредов прокомментировал бан Tailung и состояние профессиональной сцены Dota 2.

Шкредов не согласился с тезисом NS о том, что случай с Tailung означает смерть киберспорта, однако признал системные проблемы дисциплины.

Я не уверен, что можно кидаться такими громкими заявлениями, что киберспорт умер. Когда киберспорт умрёт, тогда и турниров не будет. Но люди до сих пор играют.

По мнению Шкредова, главная проблема Dota 2 — отсутствие притока новых игроков и доминирование двух регионов. Остальные, по его словам, уже неконкурентоспособны.

У тебя 80% игроков из СНГ, оставшиеся 15% — европейцы, а остальное — весь мир, который никогда турнир уже не выиграет. Китай — пока сложно сказать, что он конкурентоспособен. Северная Америка давно мёртвая, ЮВА тоже.

Шкредов также сравнил экосистемы Dota 2 и Counter-Strike 2, отметив преимущество последней в развитии молодых кадров.

Новые кадры не появляются, потому что игра сложная. И зачем тебе играть в Dota 2, если у тебя есть Counter-Strike 2, который более динамичный? Экосистема там более развита. Там даже есть академки, из которых игроков берут в основной ростер. В этом плане всё круче и интереснее.

Ранее Tailung был отстранён от TI15 за участие в договорных матчах. PGL наложила на 17-летнего перуанца пожизненный бан. Помимо этого, с EWC 2026 была дисквалифицирована команда Playtime после расследования ESIC.