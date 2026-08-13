«Историю стоит продолжить»: в Apple намекнули на пятый сезон «Теда Лассо»

5 августа стартовал четвёртый сезон «Теда Лассо» — продолжение популярного сериала об американском тренере, который в этот раз возглавил женскую команду ФК «Ричмонд». Шоу вернулось спустя три года после завершения: авторам удалось найти идею, которая вернула проект к жизни.

Спустя неделю после возвращения старший вице-президент компании Apple по интернет-сервисам Эдди Кью рассказал о будущем сериала. Топ-менеджер подтвердил, что у компании есть планы по выпуску продолжения, однако не стал объявлять об этом официально.

Я сам надеюсь, что «Тед Лассо» получит пятый сезон. Он точно достаточно хорош для этого. У нас есть истории, которые стоит продолжить. Мы дадим о себе знать, не переживайте.

Ещё в 2025 году СМИ сообщали, что Apple заключила контракт с авторами «Теда Лассо» на выпуск ещё трёх сезонов. Судя по всему, шоу могут продлить ещё до завершения четвёртого сезона, который стартовал в начале августа.