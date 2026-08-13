«Kaori просто сиял». Aurora начала TI 2026 с победы в 73-минутной игре

Aurora Gaming обыграла GamerLegion со счётом 2:0 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Первая карта продлилась 73 минуты и стала одной из самых длинных игр на турнире.

Киберспортсмен Алик V-Tune Воробей выделил саппорта Олега Kaori Медведка.

Aurora забирает свою первую серию на The International 2026. Невероятное исполнение от наших ребят. Олежа просто сиял в этой серии. Ребята, продолжайте болеть за Aurora — она будет показывать невероятнейший перформанс на этом турнире.

Несмотря на 13 смертей на первой карте, Kaori поучаствовал в 41% убийств команды и обеспечил 10 288 хила. На второй карте саппорт исправился — 4/1/18. Статистическим лидером серии стал мидер Рафлай Mikoto Фатур с общим KDA 24/4/26 и уроном более 109 тыс.

Aurora проходит в сетку 1-0. Групповой этап TI 2026 проходит по швейцарской системе с bo3-сериями в Шанхае. Призовой фонд превысил $ 2,9 млн.