Twitch начал обучать нейросети Amazon на стримах — опцию можно отключить в настройках

В начале августа стриминговый сервис Twitch добавил новую опцию для стримеров. Платформа разрешила пользователям отказаться от тренировки ИИ-моделей компании Amazon, которой принадлежит платформа. По умолчанию настройка включена, о чём многие юзеры даже не знают.

Так, в описании опции во вкладке «Безопасность и конфиденциальность» говорится, что она «использует контент канала для обучения генеративных моделей». Это значит, что Amazon использует стримы, записи, клипы и другие элементы сервиса для нейрогенерации видео, аудио и текста.

Разрешить использовать контент вашего канала для обучения генеративных моделей ИИ Amazon. Отключение этого параметра не запрещает Twitch и Amazon использовать контент вашего канала в других целях, описанных в Политике конфиденциальности Twitch, включая функции Twitch с поддержкой ИИ, которые помогают развитию и монетизации стримеров (например, помощник для спонсорских кампаний в реальном времени), поиску зрителей (например, рекомендации) и обеспечению безопасности сообщества (например, AutoMod).

В Twitch уже прокомментировали ИИ-настройку и заявили, что специально сделали её включённой по умолчанию. Как отметил директор по продукту Майк Минтон, аудитория сервиса просто не включила бы её добровольно, поэтому создатели пошли на такой «вынужденный шаг».