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Мультфильм Край чудес (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Трейлер мультфильма «Край чудес» с Леонидом Каневским — премьера 10 сентября
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Кинокомпания «Вольга» представила трейлер мультфильма «Край чудес». Премьера анимационной картины в кинотеатрах России состоится 10 сентября.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольга».

По сюжету юный художник Филипп неожиданно попадает в настоящий Край чудес – тайный волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Его ждёт захватывающее приключение, знакомство с фантастическим народом иморов и их удивительными животными. Но из-за вмешательства человека Краю чудес и его обитателям угрожает гибель. Филиппу предстоит во что бы то ни стало спасти сказочный мир и своих новых друзей.

Главные роли в мультфильме озвучили Леонид Каневский («Следствие ведут знатоки») и Вита Корниенко («Папины дочки»). Режиссёром выступил Денис Чернов («Финник»).

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