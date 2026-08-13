Стали известны участники IEM Beijing 2026 — Spirit и Vitality пропустят турнир

Организаторы IEM Beijing 2026 по Counter-Strike 2 объявили список приглашённых команд.

Team Spirit и Team Vitality отказались от участия — это единственные 2 отклонённых приглашения из 10 глобальных слотов VRS. Их места заняли PARIVISION и FaZe.

Приглашения приняли Team Falcons, FURIA, NAVI, Aurora Gaming и другие. Три оставшихся слота определятся через закрытые квалификации — один для Азии и два для Европы. FURIA является действующим чемпионом предшественника турнира — IEM Chengdu 2025.

Фото: ESL

IEM Beijing 2026 пройдёт с 10 по 16 ноября с призовым фондом $ 1,25 млн. Последний IEM в Пекине состоялся в 2019 году.