В футсиме eFootball стартовал сезон-2027 с мини-игрой от авторов NieR: Automata

В бесплатном футбольном симуляторе eFootball стартовал новый сезон. Патч 6.0.0 уже доступен для скачивания на ПК и консолях.

Главной особенностью обновления стало появление ежедневной мини-игры под названием Daily Super Play. Её разработкой занималась студия Platinum Games, ответственная за создание популярных слэшеров NieR: Automata и Bayonetta. В мини-игре случайным образом выбирается игрок, после чего пользователь должен забить гол, вовремя нажимая кнопки, которые появляются на экране. За удачное прохождение геймеры будут получать различные бонусы.

В рамках сезона-2027 в eFootball также появилась возможность создания пользовательских турниров, в которых можно участвовать с другими игроками. Кроме того, авторы добавили новые эффекты с видеороликами, которые воспроизводятся при подписании контракта с футболистами, и внесли множество исправлений в игровой процесс.