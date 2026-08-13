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Автор «Секретных материалов» уверен в возвращении Малдера и Скалли в перезапуске

Автор «Секретных материалов» уверен в возвращении Малдера и Скалли в перезапуске
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Издание Polygon взяло интервью у создателя культового сериала «Секретные материалы» Криса Картера. Он рассказал о предстоящем перезапуске шоу.

По словам автора, он уверен в возвращении главных героев оригинального сериала, Малдера и Скалли, в будущем проекте. Он отметил, что актёры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон вновь воплотят своих персонажей на экране в перезапуске. Картер также добавил, что сам бы хотел принять участие в съёмках сериала или фильма по «Секретным материалам».

Я думаю, что Джиллиан Андерсон появится в перезапуске. И я предполагаю, что Дэвид Духовны тоже появится, так что вы увидите там Малдера и Скалли. Сам бы я с удовольствием снял либо ещё один перезапуск, либо ещё один фильм. Мои планы на будущее очень масштабны.

Дата выхода перезапуска «Секретных материалов» пока неизвестна. Автором будущего сериала выступает создатель фильма «Грешники» Райан Куглер. Ранее в СМИ сообщали, что постановщик намерен выпустить первую серию предстоящего шоу в кинотеатрах.

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