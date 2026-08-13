GamerLegion вышла в плей-офф EWC 2026 по CS 2 — FL4MUS набрал 39 фрагов за серию

GamerLegion обыграла JiJieHao со счётом 2:0 на групповом этапе Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2 и обеспечила себе место в плей-офф. Матч завершился 13:3 на Dust2 и 13:8 на Ancient.
Россиянин Тимур FL4MUS Марев стал лучшим по числу фрагов за серию — 39 при 26 смертях. Датчанин Себастьян Tauson Линделёф показал наивысший рейтинг в команде — 1,66. Со стороны JiJieHao выше единицы закончил только Александар CacaNito Кьюлукоски (1,20).
Ранее JiJieHao сенсационно обыграла Team Spirit в 1-м туре группы, однако против GamerLegion повторить успех не удалось — sinnopsyy и 0SAMAS завершили серию с рейтингами 0,68 и 0,67.
EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже. Призовой фонд турнира составляет $ 2 млн.