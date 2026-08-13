Вышла JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit — мобильная игра по аниме «ДжоДжо»

13 августа состоялся релиз JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit — мобильной игры по знаменитому аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Проект уже доступен для скачивания на iOS и Android.

Видео доступно на YouTube-канале JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit. Права на видео принадлежат Wanda Cinemas Games.э

Golden Spirit основана на первых шести сезонах оригинального сериала. Игра представляет собой тактический экшен, с боями в реальном времени. Геймерам необходимо собирать отряды из персонажей, которые появлялись в разных частях франшизы. В проекте пользователи могут развивать героев и получать для них улучшенное снаряжение.

Игра создана с использованием 3D и 2D графики, как и в оригинальном сериале. На старте в Golden Spirit доступно более 50 персонажей. В честь выхода проекта авторы также запустили различные события, за участие в которых можно получать награды.