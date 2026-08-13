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EWC 2026. Групповой этап. День 2. Стрим B
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BetBoom Team выиграла второй матч на The International 2026 по Dota 2

BetBoom Team камбэкнула с отставания в 35 тысяч золота и обыграла 1win на TI 2026
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BetBoom Team одолела 1win со счётом 2:1 во 2-м туре группового этапа The International 2026. Решающая третья карта длилась 69 минут и завершилась камбэком BetBoom с отставания в 35 тыс. золота.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
13 августа 2026, четверг. 11:40 МСК
BoomBoys
Окончен
2 : 1
Iron Wing

На первой карте BetBoom уверенно закрыла игру за 54 минуты — Данил gpk Скутин доминировал с показателем 14/1/13 и нанёс более 66 тыс. урона. 1win ответила разгромом на второй: 36 убийств против 11 за 45 минут, Нета 33 Шапира закончил со счётом 13/1/14.

На третьей карте 1win набрала преимущество в 35 тыс. золота, однако BetBoom перевернула игру. Ключевую роль в камбэке сыграл керри Илья Kiritych Ульянов — 9/4/16 и 68 726 урона. Он нафармил больше всех на карте и обеспечил команде решающее преимущество в поздней стадии.

BetBoom проходит в сетку 2-0, 1win опускается в сетку 1-1. Призовой фонд TI 2026 превысил $ 2,9 млн.

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