Трейлер второго сезона сериала «Гангстерленд» с Томом Харди — старт 18 сентября

Компания Paramount представила трейлер второго сезона сериала «Гангстерленд». Продолжение криминального шоу стартует на стриминговом сервисе Paramount+ уже 18 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

«Гангстерленд» повествует о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Главные роли исполнили Том Харди («Веном»), Хелен Миррен («Аудиенция») и Пирс Броснан («Афера Томаса Крауна»). Одним из создателей шоу выступает знаменитый режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»).

Производство третьего сезона должно стартовать уже осенью. Ранее стало известно, что Том Харди покинул проект из-за конфликта на съёмках. Однако вскоре СМИ сообщили, что авторы договорились с актёром, он сыграет в третьем сезоне.