Team Spirit обыграла Luminosity в матче на вылет на EWC 2026 по CS 2

Team Spirit обыграла Luminosity со счётом 2:0 в нижней сетке группового этапа Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Поражение в этом матче привело бы к вылету с турнира.

На Ancient Spirit не оставила шансов — 13:3. Dust2 получилась значительно сложнее: лишь на двойных овертаймах Spirit закрыла карту 19:15.

Данил donk Крышковец провёл серию на привычном уровне — 47 убийств при 29 смертях и рейтинг 1,60. Однако главной историей матча стало возвращение Дмитрия sh1ro Соколова: после провального 0,52 против JiJieHao снайпер завершил серию с рейтингом 1,31 и K/D 37-23. Все пять игроков Spirit закончили с рейтингом выше 1,00.

Luminosity покидает EWC на 25-32-м местах. Team Spirit продолжит борьбу в нижней сетке группы.