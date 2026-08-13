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Сериал Американская история ужасов, 13 сезон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, тизер

Тизер 13-го сезона «Американской истории ужасов» — старт 24 сентября
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Телеканал FX представил тизер 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». Продолжение знаменитого шоу стартует уже 24 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Проект представляет собой антологию, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Предстоящие эпизоды станут большим кроссовером, который объединит истории из предыдущих частей сериала.

Главные роли вновь исполнят Сара Полсон («12 лет рабства»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Кэти Бейтс («Титаник») и Эван Питерс («Монстры»). Каждый из них воплотит на экране по несколько персонажей из прошлых сезонов.

Какой сериал можно посмотреть прямо сейчас:
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