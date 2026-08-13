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Фильм Сердце зверя с Питтом (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Трейлер боевика «Сердце зверя» с Брэдом Питтом — выход 25 сентября
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Кинокомпания Paramount Pictures представила большой трейлер фильма «Сердце зверя». Боевик с Брэдом Питтом выйдет в мировом прокате 25 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Будущая картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца.

Главную роль исполнил Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Вместе с ним в фильме сыграли Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Анна Лэмб («Настоящий детектив») и другие артисты. Режиссёром выступил Дэвид Эйер — автор ленты «Пчеловод». Он также уже работал с Питтом над военной драмой «Ярость».

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