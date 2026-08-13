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Завершены съёмки второго сезона «Рыцаря Семи Королевств» — выход в 2027 году

Завершены съёмки второго сезона «Рыцаря Семи Королевств» — выход в 2027 году
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13 августа завершились съёмки второго сезона сериала «Рыцарь Семи Королевств». Продолжение проекта по вселенной «Игры престолов» выйдет в начале 2027 года.

Проект основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. События второго сезона развернутся через некоторое время после финала первого. По сюжету Дункан поступает на службу к Юстасу Осгрею и оказывается втянут в земельные споры с леди Роанной Веббер.

Главные роли в сериале исполняют Питер Клэффи («Заговор сестёр Гарви») и Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). Ранее сообщалось, что во втором сезоне сыграли Бабу Сизей («Чужой: Земля»), Люси Бойнто («Богемская рапсодия») и Питер Муллан («Озарк»).

О другом популярном сериале по «Игре престолов»:
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