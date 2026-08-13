LGD с Topson выиграла самую длинную серию TI 2026 — три карты за три с половиной часа

LGD обыграла Team Resilience со счётом 2:1 во 2-м туре группового этапа The International 2026. Серия продлилась более трёх с половиной часов — ни одна карта не закончилась быстрее, чем за 65 минут.

LGD проиграла первую карту при 62 убийствах у Resilience за 65 минут — керри Ли Erika Юнхуэй доминировал с KDA 22/5/28. Однако LGD перевернула серию на второй и третьей картах. Юма Yuma Лангле набрал 23/2/12 на второй карте с нетворсом 67 463.

Героем серии стал Топиас Topson Таавитсайнен — 32/19/80 за три карты. На решающей третьей он выдал 11/4/34 и нанёс 114 209 урона, поучаствовав в 87% убийств команды. Для двукратного чемпиона TI это второй официальный матч после почти двух лет перерыва.

LGD поднимается в сетку 1-1, Resilience опускается в сетку 0-2. Групповой этап TI 2026 проходит по швейцарской системе — команды играют до четырёх побед или четырёх поражений.