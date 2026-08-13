«Надо звать разработчиков». Звезда God of War Кристофер Джадж — об адаптациях видеоигр

На фестивале Fan Expo выступил актёр Кристофер Джадж, который сыграл Кратоса в последних частях God of War. Он высказался о современных экранизациях видеоигр.

По словам артиста, авторы адаптаций практически не нанимают никого из тех, кто участвовал в создании оригинальных игр. Он привёл в пример сериал «Одни из нас», отметив, что Педро Паскаль отлично справился с ролью, но актёры озвучки из The Last of Us могли бы сыграть не хуже. Джадж также раскритиковал предстоящее шоу по God of War за то, что никто из сценаристов игр не принял участие в экранизации.

Моя проблема со всеми экранизациями игр заключается в том, что у вас есть уже существующий, успешный проект, и первое, что вы делаете, это не нанимаете никого, кто с ним связан. В сериале «Одни из нас» мне очень нравился Педро Паскаль, но был ли он лучше актёра озвучки из игры? Я видел их читку сценария. Это было невероятно. Понятия не имею, почему вы просто не возьмёте этих актёров, этих сценаристов, особенно когда вы собираетесь снимать эпизоды, которые будут покадровой копией игры. Когда сериал God of War наконец-то одобрили и анонсировали, авторы не наняли ни одного из сценаристов игры. О чём вы думали? Эти ребята погружены в этот мир уже 20 лет.

Дата выхода сериала God of War пока неизвестна. Будущее шоу адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества». Кратоса должен был сыграть актёр Райан Хёрст («Сыны анархии»), но из-за травмы ему пришлось покинуть сериал. Сейчас авторы ищут ему замену.