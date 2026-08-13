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Результаты The International 2026 на 13 августа: календарь, таблица

Результаты первого дня групповой стадии The International 2026 по Dota 2
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13 августа завершился первый игровой день The International 2026.

В ходе первого дня победы одержали BetBoom Team, Team Spirit, Team Yandex, PARIVISION и другие топ-команды. OG и Team Resilience, в свою очередь, вышли в сетку 0-2.

14 августа пройдут оставшиеся матчи 2-го тура и начнутся матчи 3-го тура.

Итоговая таблица The International 2026 после первого игрового дня

КомандаОчкиИгры
BetBoom Team2-04-1
PARIVISION2-04-2
Team Yandex1-02-0
Team Spirit1-02-0
Team Liquid1-02-0
Aurora Gaming1-02-0
Team Falcons1-13-3
LGD Gaming1-13-3
1win Team1-13-2
Nigma Galaxy1-12-2
Xtreme Gaming0-10-2
Vici Gaming0-10-2
GamerLegion0-10-2
HULIGANI0-10-2
OG0-20-4
Team Resilience0-22-4

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. 16 команд сражаются за Эгиду чемпионов и призовой фонд в $ 2,9 млн.

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