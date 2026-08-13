Результаты первого дня групповой стадии The International 2026 по Dota 2
13 августа завершился первый игровой день The International 2026.
В ходе первого дня победы одержали BetBoom Team, Team Spirit, Team Yandex, PARIVISION и другие топ-команды. OG и Team Resilience, в свою очередь, вышли в сетку 0-2.
14 августа пройдут оставшиеся матчи 2-го тура и начнутся матчи 3-го тура.
Итоговая таблица The International 2026 после первого игрового дня
|Команда
|Очки
|Игры
|BetBoom Team
|2-0
|4-1
|PARIVISION
|2-0
|4-2
|Team Yandex
|1-0
|2-0
|Team Spirit
|1-0
|2-0
|Team Liquid
|1-0
|2-0
|Aurora Gaming
|1-0
|2-0
|Team Falcons
|1-1
|3-3
|LGD Gaming
|1-1
|3-3
|1win Team
|1-1
|3-2
|Nigma Galaxy
|1-1
|2-2
|Xtreme Gaming
|0-1
|0-2
|Vici Gaming
|0-1
|0-2
|GamerLegion
|0-1
|0-2
|HULIGANI
|0-1
|0-2
|OG
|0-2
|0-4
|Team Resilience
|0-2
|2-4
The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. 16 команд сражаются за Эгиду чемпионов и призовой фонд в $ 2,9 млн.
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