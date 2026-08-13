PARIVISION обыграла Team Falcons на TI 2026 — третья карта шла полтора часа

PARIVISION одолела Team Falcons со счётом 2:1 во втором туре группового этапа The International 2026. Решающая третья карта продлилась 94 минуты 38 секунд — 95 убийств на двоих за одну игру.

Falcons забрала первую карту за 45 минут благодаря Аммару ATF Аль-Ассафу (7/3/17). PARIVISION ответила разгромом на второй — 49:17 по убийствам за 51 минуту. На третьей карте команды играли полтора часа — все десять игроков достигли 30-го уровня.

Керри Алан Satanic Галлямов доминировал на протяжении всей серии — 58/9/30 за три карты. На решающей третьей он набрал 29/5/7, нанёс 130 669 урона и нафармил нетворс в 63 168. Владимир No[o]ne Миненко поддержал на третьей карте с KDA 18/9/29. Со стороны Falcons Андреас Cr1t Нильсен провалил серию — 9/31/42 за три карты.

PARIVISION поднимается в сетку 2-0, Falcons опускается в сетку 1-1.