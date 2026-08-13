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Трейлер ивента в Battlefield 6 с фильмом «Топ Ган: Мэверик» — старт 18 августа

Трейлер ивента в Battlefield 6 с фильмом «Топ Ган: Мэверик» — старт 18 августа
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Компания Electronic Arts представила кинематографичный трейлер коллаборации шутера Battlefield 6 с фильмом «Топ Ган: Мэверик». Ивент, посвящённый картине, стартует уже 18 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Кроссовер состоится в рамках четвёртого сезона. Вместе с событием, в игре появятся воздушные сражения в режиме Gauntlet: Fighter Sweep, где можно управлять новыми двухместными истребителями F/A-81F Super Spectre и F-74A Seacat. Кроме того, в шутере станет доступен режим Carrier Strike, который включает в себя битвы на суше и штурм авианосца.

Награды в стиле фильма «Топ Ган: Мэверик» игроки смогут получать в рамках боевого пропуска. В день старта события в шутере станет доступен ремейк культовой локации Wake Island из Battlefield 1942 и снайперская винтовка Interdictor, с самой большой дальностью стрельбы.

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