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Зидан, Гуллит и Торрес: EA показала кумиров за предзаказ EA Sports FC 27

Зидан, Гуллит и Торрес: EA показала кумиров за предзаказ EA Sports FC 27
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Компания Electronic Arts раскрыла новые детали EA Sports FC 27 — новой части серии футбольных симуляторов. В этот раз в компании показали список кумиров, которых можно будет получить за предзаказ изданий Ultimate и Ultimate Plus до 31 августа.

Так, владельцы игры получат набор с одной из легенд футбола, куда вошли: Зинедин Зидан, Руд Гуллит, Лусио, Андреа Пирло, Бастиан Швайнштайгер, Джанлука Дзамбротта, Яя Туре, Фернандо Торрес и другие спортсмены.

Фото: EA

Сперва карточки выйдут с рейтингами 85-86, а уже 30 ноября получат усиление до рейтингов 89-91.

Улучшенные версии кумиров с 30 ноября

Улучшенные версии кумиров с 30 ноября

Фото: EA

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.

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