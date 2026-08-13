Зидан, Гуллит и Торрес: EA показала кумиров за предзаказ EA Sports FC 27

Компания Electronic Arts раскрыла новые детали EA Sports FC 27 — новой части серии футбольных симуляторов. В этот раз в компании показали список кумиров, которых можно будет получить за предзаказ изданий Ultimate и Ultimate Plus до 31 августа.
Так, владельцы игры получат набор с одной из легенд футбола, куда вошли: Зинедин Зидан, Руд Гуллит, Лусио, Андреа Пирло, Бастиан Швайнштайгер, Джанлука Дзамбротта, Яя Туре, Фернандо Торрес и другие спортсмены.
Фото: EA
Сперва карточки выйдут с рейтингами 85-86, а уже 30 ноября получат усиление до рейтингов 89-91.
Улучшенные версии кумиров с 30 ноября
Фото: EA
Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.