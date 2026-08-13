«Человек-паук: Новый день» собрал $ 700 млн в США за 16 дней — абсолютный рекорд

Сборы фильма «Человек-паук: Новый день» в США превысили $ 704 млн. Такого показателя супергеройская картина добилась за рекордные 16 дней проката — ещё ни одна лента в американских кинотеатрах не достигала подобного результата за такой быстрый срок.

«Новый день» также стал одним из семи фильмов, собравших более $ 700 млн в США. В список также входят «Чёрная Пантера» ($ 700 млн), «Топ Ган: Мэверик» ($ 721 млн), «Аватар» ($ 785 млн), «Человек-паук: Нет пути домой» ($ 814 млн), «Мстители: Финал» ($ 858 млн) и «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 963 млн). Аналитики не исключают, что супергеройская лента по итогам проката может стать первой картиной в истории, собравшей $ 1 млрд в американских кинотеатрах. В мировом прокате касса фильма уже превысила $ 1,8 млрд.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Лента появится в кинотеатрах России неофициально с 20 августа.