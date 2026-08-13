Расписание второго игрового дня The International 2026 по Dota 2
Завтра, 14 августа, продолжится групповая стадия The International 2026 по Dota 2.
В этот день зрителей ждёт в общей сумме 12 матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Первые восемь матчей определят дальнейшее расположение группы, пары оставшихся четырёх станут известны позднее.
Расписание матчей The International 2026 на пятницу, 14 августа
Сетка 2-0:
- 8:00. PARIVISION (Россия) – BetBoom Team (Россия);
- 11:00. TBD
Сетка 1-0:
- 5:00. Team Spirit (Россия) – Aurora Gaming (Малайзия);
- 5:00. Team Yandex (Россия) – Team Liquid (Европа).
Сетка 1-1:
- 8:00. 1win (Россия) – Team Falcons (Саудовская Аравия);
- 8:00. Nigma Galaxy (ЮАР) – LGD (Китай);
- 11:00. TBD
- 11:00. TBD
Сетка 0-1:
- 5:00. GamerLegion (США) – Xtreme Gaming (Китай);
- 5:00. Vici Gaming (Китай) – HULIGANI (Россия);
Сетка 0-2:
- 8:00. OG (Европа) – Team Resilience (Китай);
- 11:00. TBD
The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. Призовой фонд турнира превысил $ 2,9 млн.
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