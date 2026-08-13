15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
EWC 2026. Групповой этап. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Жуткие постеры сериала «Хрустальное озеро» — приквел «Пятницы 13-е» выйдет 15 октября

Жуткие постеры сериала «Хрустальное озеро» — приквел «Пятницы 13-е» выйдет 15 октября
Комментарии

Стриминговый сервис Peacock представил жуткие постеры сериала «Хрустальное озеро». Приквел знаменитой серии хорроров «Пятница 13-е» выйдет 15 октября — в этот день состоится премьера всех восьми эпизодов.

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Сюжет проекта развернётся вокруг Памелы Вурхиз — матери знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела.

Главную роль сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером «Хрустального озера» выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

О другом популярном сериале:
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android