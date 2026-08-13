Жуткие постеры сериала «Хрустальное озеро» — приквел «Пятницы 13-е» выйдет 15 октября

Стриминговый сервис Peacock представил жуткие постеры сериала «Хрустальное озеро». Приквел знаменитой серии хорроров «Пятница 13-е» выйдет 15 октября — в этот день состоится премьера всех восьми эпизодов.

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Сюжет проекта развернётся вокруг Памелы Вурхиз — матери знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела.

Главную роль сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером «Хрустального озера» выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».