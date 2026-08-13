Satanic из PARIVISION установил второй результат по киллам за карту в истории TI

Керри PARIVISION Алан Satanic Галлямов набрал 29 киллов на решающей карте матча с Team Falcons на групповом этапе The International 2026. Это второй результат в истории чемпионата по числу убийств за одну игру.

Рекорд по-прежнему принадлежит Саиду Сумаилу SumaiL Хассану — 31 фраг на Tiny в матче Evil Geniuses против OG на TI 2018. Тот матч EG проиграла. Галлямову не хватило трёх фрагов до рекорда.

Satanic играл на Shadow Fiend и завершил 95-минутную карту с KDA 29/5/7. На карте было куплено семь рапир. За всю серию против Falcons Галлямов набрал 58/9/30.

PARIVISION обыграла действующего чемпиона TI со счётом 2:1 и поднялась в сетку 2-0. Групповой этап TI 2026 продлится до 16 августа — три лучшие команды напрямую попадут в плей-офф, составы с четвёртого по 13-е места продолжат борьбу в раунде отсева.