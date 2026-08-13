Прокачка, яростные бои и 60 FPS: детали «Росомахи» на PS5

15 сентября состоится релиз «Росомахи» — нового проекта от студии Insomniac Games, создателей двух частей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Супергеройский экшен выйдет эксклюзивно для PlayStation 5.
Многие журналисты уже опробовали первые два часа игры и поделились своими впечатлениями в статьях. Зарубежные СМИ также раскрыли новые детали предстоящего проекта.
- Сюжет «Росомахи» начнётся с воссоединения Логана с «Отрядом Икс». В состав команды вошли знаменитые персонажи из комиксов про Людей Икс — заклятый враг главного героя Саблезубый и Мистик, обладающая способностью перевоплощения. Вместе они противостоят Боливару Траску, который хочет уничтожить мутантов. Отряд организовал Натаниэль Эссекс — знаменитый злодей Мистер Синистер. Его сыграл актёр Трой Бейкер (Джоэл из The Last of Us).
- Одной из основных механик боевой системы стала шкала ярости. Если пользователь заполнит полоски полностью, то Логан войдёт в режим Берсерка и получит доступ к критическим ударам. Ярость также усиливает атаки героя и позволяет ему регенерироваться. Самого Росомаху можно прокачивать, открывая ему разные способности и повышая запас здоровья.
- Вне боя геймерам предстоит исследовать локации, используя обострённые чувства Логана. Способности Росомахи также позволяют ему атаковать и выслеживать врагов скрытно: он может находить противников и предметы по запаху.
- Основной сюжет игры не станет углубляться в предысторию Росомахи. Пользователям будут доступны так называемые «Двери кошмаров», которые переносят игроков в прошлое Логана.
- В игре будет минимум 27 костюмов для главного героя и около 20 вариантов его когтей. На протяжении прохождения геймеры смогут собирать коллекционные предметы в виде бутылок виски, которые позволяют прокачивать персонажа. Для разблокировки костюмов понадобится искать ящики с материалами.
- Игра работает в 60 кадров в секунду в режиме «Производительность» на базовой PlayStation 5.
- В «Росомахе» будет «Новая игра+», где игроки смогут перенести свой прогресс из первого прохождения. Кроме того, пользователям дадут возможность усложнить сражения с помощью дополнительных модификаторов.
«Росомаха» представляет собой линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта — мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. В игре будет полный перевод на русский язык, включая озвучку.