Стас Давыдов закроет канал This is Хорошо на YouTube — спустя 15 лет после запуска

Ведущий знаменитого YouTube-канала This is Хорошо Стас Давыдов сообщил о полном закрытии проекта. Об этом он рассказал в новом ролике.

По словам Давыдова, авторы устали бороться за существование канала. На закрытие, в том числе повлиял конфликт с американским агентством ViralHog — компания выкупала права на вирусные ролики, из-за чего пришлось удалить с This is Хорошо более 200 старых видео. Блогер также отметил, что в сентябре проведёт стрим, где ответит на вопросы зрителей.

Больше не будем снимать видео. Причин на это много. В первую очередь мы просто устали бороться за существование этого канала. Тема с ViralHog не ключевой момент. Хотя, конечно, какую-то дополнительную каплю в чашу нашего терпения она добавила. Где-то в начале сентября, скорее всего, сделаем стрим, пообщаемся, расскажем что и как, ответим на какие-то вопросы. Как минимум мы должны сделать для всех, кто до сих пор ещё смотрел видео. Так что придётся ещё какое-то время последить за анонсами тут, чтобы не пропустить этот стрим.

This is Хорошо — популярный YouTube-канал, который стартовал в 2010 году. В своих видео Стас Давыдов обсуждал различные вирусные ролики и мировые новости в шуточной манере. Первые ролики собирали миллионные просмотры в начале 2010-х, а за время существования канала количество подписчиков выросло до 6 млн человек.

Со временем зрительская активность на канале заметно упала и сейчас составляет примерно 100 тысяч просмотров за ролик. Сам Давыдов какое-то время назад переключил внимание на актуальные новости и рассказывает о них в привычной манере. Чем блогер займётся после закрытия This is Хорошо, пока неизвестно.