Системные требования Resonance: A Plague Tale Legacy
Студия Asobo Games представила системные требования Resonance: A Plague Tale Legacy — приквела знаменитой средневековой франшизы. Так, для запуска потребуется компьютер с процессором Intel Core i3-12100 и видеокартой GeForce GTX 1060 с 16 ГБ оперативной памяти.
Для комфортной игры потребуется сборка с Intel Core i5-12400F и RTX 3060 Ti.
Минимальные системные требования Resonance: A Plague Tale Legacy (1080p/30 FPS с минимальными настройками)
- Операционная система: Windows 10/11;
- Процессор: Intel Core i3-12100 или AMD Ryzen 3 3100;
- Видеокарта: GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500XT;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Место на диске: 75 ГБ (SSD).
Фото: Asobo
Рекомендуемые системные требования Resonance: A Plague Tale Legacy (1080p/60 FPS с ультра-настройками)
- Операционная система: Windows 10/11;
- Процессор: Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600x;
- Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700XT;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Место на диске: 75 ГБ (SSD).
Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится 27 августа на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Проект также официально выйдет в России: в Steam цена новинки составляет 2400 рублей.
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