Геймеры больше всего хотят увидеть сериал про donk — опрос

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и сеть компьютерных клубов COLIZEUM к старту The International 2026 провели исследование среди молодых геймеров. Опрос охватил 1 520 респондентов в возрасте от 14 до 30 лет.

Участников спросили, о ком из киберспортсменов они хотели бы увидеть сериал. Лидером стал Данил donk Крышковец из Team Spirit — его назвали 17% опрошенных. Второе место занял Александр s1mple Костылев (10%), третье — Илья m0NESY Осипов из Falcons (8%). Все три лидера представляют Counter-Strike. Среди стримеров чаще всего называли Славу Buster.

Наиболее востребованный формат — история профессиональной команды (38%) и путь игрока к чемпионству (37%). Сюжет о жизни стримера интересен 28%, о девушке-геймере — 11%. При этом аудитория не смогла определиться с актёром на роль киберспортсмена: Сергей Бурунов набрал лишь 6%, Александр Петров — 3%.

Главной площадкой для просмотра турниров остаётся дом: 44% смотрят в одиночку, 38% — с друзьями. После крупных соревнований 43% хотят сами поиграть, а 38% — вернуться в игру после перерыва.