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Полная свобода и четыре злодея: детали The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3»

Полная свобода и четыре злодея: детали The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3»
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Студия Rebel Wolves представила большой обзорный трейлер игры The Blood of Dawnwalker. В ролике авторы напомнили о главных особенностях предстоящего проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Dawnwalker. Права на видео принадлежат Rebel Wolves.

Сюжет экшена разворачивается в вымышленном регионе Сангорская дoлина. Территорию захватили кровожадные вампиры, которыми управляют четыре главаря их и должен остановить главный герой Коэн. Геймеры смогут управлять человеком днём, и превращаться в монстра ночью.

Протагонисту даётся 30 дней и ночей, чтобы одолеть противников и спасти своих близких. Разработчики сообщили, что после каждой победы злодеи будут увеличивать число патрулей и всячески осложнять жизнь Коэну. Авторы также отметили, что пользователи смогут тратить предоставленное время на прохождение как им угодно.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Русского перевода в игре не будет. Авторами экшена выступили опытные разработчики: геймдиректор «Ведьмака 3» Конрад Томашкевич, квестдиректор Cyberpunk 2077 Мартин Томашкевич и сценарист Якуб Шамалек.

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