«Чтобы получить уверенность, нужно выиграть Инт». NS — о менталке киберспортсменов

Стример и комментатор Ярослав NS Кузнецов порассуждал о влиянии побед и поражений на психологическое состояние киберспортсменов. В качестве примера он привёл Team Spirit после победы на The International 2021.

По словам Кузнецова, успех на турнирах формирует ментальную устойчивость — игроки начинают верить в себя и спокойнее переживать трудные моменты в матчах.

Помните, Spirit ехали на TI10 как аутсайдеры. Их все ставили на последнее место. Они выиграли Инт, и насколько команда после него преобразилась. Они начали верить в себя, получили ментальную устойчивость. В игре что-то не очень хорошо идёт — им пофиг, они знают, что могут камбэкнуть.

Кузнецов также отметил обратную сторону — игроки, идущие на спад, сталкиваются с экзистенциальным кризисом.

Челы из тир-2 и даже из тир-1, которые идут на спад, потихоньку начинают понимать: «Кажется, всё заканчивается для меня. Скоро меня кикнут. А что я буду делать? Я всю жизнь потратил на это, а я ничего не могу». Это очень тяжело перебороть. А когда ты выигрываешь турниры — ты избавляешься от этих мыслей.