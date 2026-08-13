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Директор League of Legends объяснил, почему MMR и LP выполняют разные задачи

Директор League of Legends объяснил, почему MMR и LP выполняют разные задачи
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Директор по продукту и стратегии League of Legends Дрю Левин в беседе с бывшим про-игроком Pobelter подробно объяснил разницу между MMR и LP в рейтинговой системе игры.

По словам Левина, MMR служит инструментом для подбора честных матчей — система должна как можно быстрее определить реальный уровень игрока и поместить его в лобби с соперниками аналогичного уровня. LP при этом выполняет другую функцию — отражает результаты игрока в этих матчах.

Левин привёл пример: если система мгновенно определит уровень топ-1 игрока Challenger, тот сможет создать аккаунт, выиграть 20 игр и оказаться на вершине — без доказательства стабильности. Поэтому LP выступает как «функция сглаживания», требуя от игрока подтвердить ранг победами на дистанции.

Слишком быстрая оценка навыков создаёт ещё одну проблему: если сильный игрок сразу попадёт в честные лобби на новом аккаунте, он лишится опыта подъёма, ради которого создавал альтернативный аккаунт. Однако медленная оценка портит игру тем, кто вынужден играть против смурфов.

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