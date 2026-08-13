Team Falcons и FaZe Clan прошли в плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
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Team Falcons и FaZe Clan обеспечили себе место в плей-офф Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Обе команды прошли групповой этап без потери карт.
Falcons обыграла Astralis со счётом 2:0 — 13:7 на Ancient и 13:11 на Dust2. Никола NiKo Ковач доминировал с рейтингом 1,52, Илья m0NESY Осипов поддержал с KD 37-21. Со стороны Astralis ни один игрок не преодолел рейтинг 1,03.
CS 2. Esports World Cup 2026 . Группа B. 1/2 финала (верхняя сетка)
13 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
Astralis
FaZe разобралась с Legacy 2:0 — 13:6 на Cache и 13:8 на Mirage. Рассел Twistzz Ван Дулкен стал лучшим игроком серии с рейтингом 1,74 и K/D 36-18. FaZe остаётся непобедимой на Cache с момента возвращения карты в маппул — ни одного поражения за весь период.
CS 2. Esports World Cup 2026 . Группа B. 1/2 финала (верхняя сетка)
13 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
FaZe Clan
Окончен
2 : 0
Legacy
EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже с призовым фондом $ 2 млн.
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