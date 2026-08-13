Результаты второго дня групповой стадии Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
13 августа прошёл второй день группового этапа турнира по Counter-Strike 2 в рамках Esports World Cup 2026.
В ходе второго дня в плей-офф прошли Team Falcons, FaZe Clan и GamerLegion. 14 августа вновь пройдут матчи на вылет и на проход в плей-офф.
Результаты EWC 2026 после второго игрового дня
- 14:00. GamerLegion (Европа) 2:0 JiJieHao (Азия);
- 14:00. Team Spirit (Россия) 2:0 Luminosity (Европа);
- 16:55. G2 Esports (Европа) 2:1 BIG (Германия);
- 16:55. M80 (США) 0:2 Aurora Gaming (Турция);
- 19:50. Team Falcons (Европа) 2:0 Astralis (Дания);
- 19:50. FaZe Clan (Европа) 2:0 Legacy (Бразилия).
Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.
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