Результаты второго дня групповой стадии Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

13 августа прошёл второй день группового этапа турнира по Counter-Strike 2 в рамках Esports World Cup 2026.

В ходе второго дня в плей-офф прошли Team Falcons, FaZe Clan и GamerLegion. 14 августа вновь пройдут матчи на вылет и на проход в плей-офф.

Результаты EWC 2026 после второго игрового дня

14:00. GamerLegion (Европа) 2:0 JiJieHao (Азия);

2:0 JiJieHao (Азия); 14:00. Team Spirit (Россия) 2:0 Luminosity (Европа);

2:0 Luminosity (Европа); 16:55. G2 Esports (Европа) 2:1 BIG (Германия);

2:1 BIG (Германия); 16:55. M80 (США) 0:2 Aurora Gaming (Турция) ;

; 19:50. Team Falcons (Европа) 2:0 Astralis (Дания);

2:0 Astralis (Дания); 19:50. FaZe Clan (Европа) 2:0 Legacy (Бразилия).

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.