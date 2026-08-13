15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результаты второго дня групповой стадии Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

Результаты второго дня групповой стадии Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
Комментарии

13 августа прошёл второй день группового этапа турнира по Counter-Strike 2 в рамках Esports World Cup 2026.

В ходе второго дня в плей-офф прошли Team Falcons, FaZe Clan и GamerLegion. 14 августа вновь пройдут матчи на вылет и на проход в плей-офф.

Результаты EWC 2026 после второго игрового дня

  • 14:00. GamerLegion (Европа) 2:0 JiJieHao (Азия);
  • 14:00. Team Spirit (Россия) 2:0 Luminosity (Европа);
  • 16:55. G2 Esports (Европа) 2:1 BIG (Германия);
  • 16:55. M80 (США) 0:2 Aurora Gaming (Турция);
  • 19:50. Team Falcons (Европа) 2:0 Astralis (Дания);
  • 19:50. FaZe Clan (Европа) 2:0 Legacy (Бразилия).

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.

Материалы по теме
«Фантастический капитан». Тренер Aurora ash — о kyxsan в роли лидера команды в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android