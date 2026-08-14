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EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
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Расписание третьего игрового дня Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

Расписание третьего игрового дня Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 14 августа, продолжается основная стадия турнира Esports World Cup 2026 по шутеру Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до трёх побед). В двух матчах определятся участники плей-офф.

Расписание EWC 2026 по Counter-Strike 2 на пятницу, 14 августа:

  • 14:00. Ninjas in Pyjamas (Дания) — BetBoom Team (Россия);
  • 14:00. Lynn Vision (Китай) — TYLOO (Китай);
  • 16:55. B8 (Украина) — Team Vitality (Франция);
  • 16:55. FUT Gaming (Европа) — MOUZ (Европа);
  • 19:50. K27 (Россия) — MIBR (Бразилия);
  • 19:50. PARIVISION (Россия) — 100 Thieves (Европа).

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.

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