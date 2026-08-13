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Четвёртый сезон «Теда Лассо» показал лучший старт в истории Apple TV

Четвёртый сезон «Теда Лассо» показал лучший старт в истории Apple TV
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5 августа стартовал четвёртый сезон «Теда Лассо» — продолжение популярного сериала об американском тренере, который в этот раз возглавил женскую команду ФК «Ричмонд». Шоу вернулось спустя три года после завершения: авторам удалось найти идею, которая вернула проект к жизни.

По данным аналитической компании Nielsen, четвёртый сезон «Теда Лассо» уже стал крайне успешен для Apple. За два дня после выхода первой серии пользователи стриминга провели около 296 млн минут за просмотром проекта. При этом большая часть пришлась на США, где 5 августа местные зрители потратили на просмотр около 200 млн минут.

По этим показателям четвёртый сезон «Теда Лассо» обогнал другие флагманские проекты онлайн-кинотеатра Apple TV: «Разделение», «Одну из многих» и предыдущие сезоны спортивной комедии. Возможно, шоу побьёт и другие рекорды платформы — впереди у продолжения ещё восемь эпизодов.

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