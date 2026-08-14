Начались съёмки триллера Discretion с Эль Фаннинг и Николь Кидман

A24 и Paramount запустили съёмки триллера Discretion с Эль Фаннинг и Николь Кидман в главных ролях.

Сериал станет экранизацией одноимённого рассказа Чандлер Бейкер. Произведение представляет собой триллер, который основан на юридическом опыте самого автора. В центре сюжета окажется стажёр юридической компании Ленни, которая случайно узнаёт её мрачные тайны.

Эль Фаннинг известна в том числе по фильмам «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Неоновый демон», а Николь Кидман — по картине «Большая маленькая ложь» и многим другим лентам.

Режиссёром первых четырёх эпизодов выступит Мэтт Шекман, снявший в том числе шоу «Ванда/Вижн».