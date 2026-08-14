Финал третьего сезона «Дома Дракона» набрал 21 млн зрителей за три дня

По данным Deadline, финал третьего сезона «Дома Дракона» посмотрели больше 21 млн зрителей за три дня с момента его премьеры. Среднее количество зрителей за сезон составило 34 млн. У второго где-то 35 млн человек.

Сюжет «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Первые два сезона высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb они получили 8,3 балла из 10. Премьера третьего сезона состоится летом 2026 года.

Шоу продлили на четвёртый сезон. Он станет последним. Премьера сезона ожидается не раньше 2028 года.