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Финал третьего сезона «Дома Дракона» набрал 21 млн зрителей за три дня

Финал третьего сезона «Дома Дракона» набрал 21 млн зрителей за три дня
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По данным Deadline, финал третьего сезона «Дома Дракона» посмотрели больше 21 млн зрителей за три дня с момента его премьеры. Среднее количество зрителей за сезон составило 34 млн. У второго где-то 35 млн человек.

Сюжет «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Первые два сезона высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb они получили 8,3 балла из 10. Премьера третьего сезона состоится летом 2026 года.

Шоу продлили на четвёртый сезон. Он станет последним. Премьера сезона ожидается не раньше 2028 года.

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