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EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
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Team Spirit выиграла второй матч на The International 2026 по Dota 2

Team Spirit обыграла Aurora Gaming и вышла на счёт 2-0 на The International 2026
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Team Spirit одолела Aurora Gaming со счётом 2:0 во 2-м туре группового этапа The International 2026. «Драконы» поднялись в сетку 2-0.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
14 августа 2026, пятница. 05:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Aurora Gaming

Обе карты заняли примерно по 43 минуты. На первой Spirit и Aurora обменялись 32 убийствами каждая, но Spirit контролировала нетворс на протяжении всей игры. На второй карте Илья Yatoro Мулярчук доминировал с KDA 12/1/11. Магомед Collapse Халилов также стабильно отыграл серию — 15/6/26 за два матча.

Со стороны Aurora Егор Nightfall Григоренко держал уровень (19/8/21), однако саппорт Олег Kaori Медведок провалил обе карты — 4/21/18 за серию.

Aurora опускается в сетку 1-1 и по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф. Групповой этап TI 2026 проходит по швейцарской системе в Шанхае — команды играют до четырёх побед или поражений.

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