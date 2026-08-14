Team Spirit обыграла Aurora Gaming и вышла на счёт 2-0 на The International 2026

Team Spirit одолела Aurora Gaming со счётом 2:0 во 2-м туре группового этапа The International 2026. «Драконы» поднялись в сетку 2-0.

Обе карты заняли примерно по 43 минуты. На первой Spirit и Aurora обменялись 32 убийствами каждая, но Spirit контролировала нетворс на протяжении всей игры. На второй карте Илья Yatoro Мулярчук доминировал с KDA 12/1/11. Магомед Collapse Халилов также стабильно отыграл серию — 15/6/26 за два матча.

Со стороны Aurora Егор Nightfall Григоренко держал уровень (19/8/21), однако саппорт Олег Kaori Медведок провалил обе карты — 4/21/18 за серию.

Aurora опускается в сетку 1-1 и по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф. Групповой этап TI 2026 проходит по швейцарской системе в Шанхае — команды играют до четырёх побед или поражений.