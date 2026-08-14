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Чарльз Мелтон прокомментировал слухи о том, что сыграет Зверя в новых «Людях Икс»

Чарльз Мелтон прокомментировал слухи о том, что сыграет Зверя в новых «Людях Икс»
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Чарльз Мелтон — один из актёров, которых фанаты видят в роли Зверя в новой части «Людей Икс». С ним рисуют арты, а сам актёр на днях прокомментировал слухи о назначении на роль персонажа.

Актёр ответил уклончиво, отмечая, что с радостью бы поработал снова с Джейком Шрейером, режиссёром «Людей Икс».

Это зависит от того, в какой день или момент вы меня застанете, но прямо сейчас я бы сказал, что я так сильно верю в Джейка Шрейера и Ли, что с радостью поработал бы с ними снова.

«Люди Икс» выйдут после «Мстителей: Секретные войны». Эмму Фрост в них сыграет Самара Уивинг, а образ Циклопа воплотит звезда «Под огнём» Кит Коннор.

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