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Вышел брутальный постер второго сезона сериала «Гангстерленд» с Томом Харди

Вышел брутальный постер второго сезона сериала «Гангстерленд» с Томом Харди
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Paramount выпустила стильный постер второго сезона сериала «Гангстерленд». На нём можно увидеть Тома Харди, Хелен Миррен и Пирса Броснана.

Фото: Paramount

«Гангстерленд» повествует о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Одним из создателей шоу выступает знаменитый режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»).

Производство третьего сезона должно стартовать уже осенью. Ранее стало известно, что Том Харди покинул проект из-за конфликта на съёмках. Однако вскоре СМИ сообщили, что авторы договорились с актёром, он сыграет в третьем сезоне.

Продолжение криминального шоу стартует на стриминговом сервисе Paramount+ уже 18 сентября.

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