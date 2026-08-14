Продажи файтинга Injustice 2 превысили 9 млн копий

Тираж файтинга Injustice 2 перевалил за 9 млн копий. Это удалось узнать благодаря Эду Буну, который отвечал на вопрос, удалось ли реализовать хотя бы пару миллионов проданных копий игры. Как видим, удалось.

Injustice 2 вышла в 2017 году. Это файтинг NetherRealm Studios, основанный на комиксах DC Comics. Тайтл выступает продолжением Injustice: Gods Among Us. После того как Бэтмен сверг тоталитарный режим Супермена, он вместе с союзниками пытается навести порядок на Земле. Однако на планету нападают сразу две угрозы: группировка «Община» и инопланетный захватчик Брейниак.

В Injustice 2 игроки сражаются один на один, выбирая персонажей вселенной DC. В игре сохранились ключевые механики из первой части: взаимодействие с окружением, переходы между аренами, «суперметр» для мощных приёмов.