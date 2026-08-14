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В мировой прокат вышел фильм «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй

В мировой прокат вышел фильм «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй
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С сегодняшнего дня во всём мире начали крутить фильм «На краю Оук-стрит» с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Лента вышла в зарубежных кинотеатрах, а до России доберётся позже.

Действие картины разворачивается на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. После таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое динозаврами. Главными героями выступает семья Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить.

Режиссёром картины выступил Дэвид Роберт Митчелл — автор фильма ужасов «Оно приходит за тобой» и комедийной ленты «Под Сильвер-Лэйк».

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