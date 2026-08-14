Сериал по «Могучим рейнджерам» отменён

В Deadline рассказали, что Disney отменила сериал по «Могучим рейнджерам».

Проект, сценарий и продюсирование которого осуществляли исполнительные продюсеры/шоураннеры «Перси Джексона и олимпийцев» Джонатан Э. Стейнберг и Дэн Шотц, был запущен в работу на стриминговом сервисе Disney около полутора лет назад при участии студии 20th Television.

Согласно источникам, причины отказа связаны не столько с творческим процессом, сколько с бизнесом (то есть бюджетом). Создание высококлассного сериала о супергероях — крупная инвестиция, которую можно и не окупить. Disney просто не захотела пойти на такой риск.