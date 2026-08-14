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EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
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PARIVISION выиграла третий матч на The International 2026 по Dota 2

PARIVISION вышла на счёт 3-0 на TI 2026 после победы над BetBoom Team
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PARIVISION обыграла BetBoom Team со счётом 2:0 в 3-м туре группового этапа The International 2026. Команда вышла на счёт 3-0 и стала одним из главных претендентов на прямой выход в плей-офф.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
14 августа 2026, пятница. 07:40 МСК
BoomBoys
Окончен
0 : 2
TEAM VISION

На первой карте керри Алан Satanic Галлямов установил рекорд The International по опыту в минуту — 1 337 XPM на Templar Assassin. Галлямов завершил карту со счётом 11/0/8, не отдав ни одной смерти за 37 минут. На второй карте он впервые на турнире выбрал Juggernaut и закончил с KDA 7/1/6.

BetBoom Team опускается на счёт 2-1. Илья Kiritych Ульянов стал лучшим в команде на второй карте (13/7/10), но на первой провалился — 0/5/2.

В параллельном матче LGD уступила Nigma Galaxy 0:2. Топиас Topson Таавитсайнен выбрал Riki на мид и завершил вторую карту с результатом 16/8/15, однако это не спасло команду от поражения. LGD опускается на 1-2, Nigma поднимается на 2-1.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
14 августа 2026, пятница. 07:20 МСК
LGD Gaming
Окончен
0 : 2
Nigma Galaxy
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