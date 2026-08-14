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Вышла режиссёрская версия «Секретных материалов: Хочу верить»

Вышла режиссёрская версия «Секретных материалов: Хочу верить»
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На Hulu и Disney+ выпустили режиссёрскую версию «Секретных материалов: Хочу верить». Она вышла спустя 18 лет после премьера оригинального фильма.

За постановку ленты отвечал Крис Картер — создатель оригинального шоу, который также выступил в роли режиссёра. Режиссёрская версия представляет собой современную интерпретацию истории о докторе Франкенштейне. В новой вариации есть больше элементов хоррора.

Кстати, перезапуск «Секретных материалов» в работе. Автор нового шоу Райан Куглер («Грешники») планирует выпустить его первый эпизод в кинотеатрах. Насколько у него получится реализовать задуманное, узнаем.

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