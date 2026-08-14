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«Полдня в СИЗО за шутку». Fasoollka рассказала подробности депортации из Казахстана

«Полдня в СИЗО за шутку». Fasoollka рассказала подробности депортации из Казахстана
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Стримерша Ксения Fasoollka Гузаева прокомментировала депортацию из Казахстана. По её словам, причиной стали шутки двухмесячной давности, а о самой депортации она узнала только на стойке регистрации в аэропорту.

Гузаева рассказала, что на протяжении последней недели в интернете развернулась кампания травли — ей поступали угрозы вплоть до физической расправы, а адрес проживания был слит в первый же день.

На протяжении последней недели в интернете была объявлена охота на Ксению Фасольку. Угрозы были самые разные, от лишения меня головы на видео до просто угроз «ходи оглядывайся». Ребятам приходилось провожать меня и встречать.

По словам стримерши, за неделю её трижды вызывали в полицию. В последний раз поместили в СИЗО на полдня, после чего суд назначил штраф в 85 тыс. тенге. О депортации и запрете на въезд на пять лет Гузаева узнала уже в аэропорту.

Меня не судили на тему депортации и не выносили приговор, просто постфактум депортировали. Но я не жалуюсь. Всё-таки это лучше, чем «ходить и оглядываться».
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