В озвучке «Росомахи» приняла участие актриса Келли Ху, игравшая в «Людях Икс 2»

Как оказалось, в «Росомахе» Джессан Хоан озвучила актриса Келли Ху. Она сыграла Леди Смертельный Удар в фильме «Люди Икс 2». Получается, что Хоан вернулась к вселенной Marvel спустя много лет.

Экшен расскажет про Росомаху, который объединится с другими мутантами, чтобы защищаться от охотников и других людей, стремящихся их истребить. Интересно, что игра разворачивается в одной вселенной с «Человеком-пауком» от Insomniac, но ждать героя в тайтле наверняка не стоит.

«Росомаха» выйдет 15 сентября только на PS5. Будет ли в игре полная поддержка русского языка, неизвестно, но рассчитывать на это можно.